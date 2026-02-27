Cooperadoras escolares en Corrientes: qué dice el memorándum oficial

Ante la ola de reclamos y la incertidumbre de las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación de Corrientes, a través del Consejo General de Educación, tomó una medida contundente. Mediante un memorándum con fecha del 25 de febrero, la cartera educativa recordó a toda la comunidad docente y directiva que las contribuciones a las cooperadoras escolares no tienen carácter obligatorio.

La intervención oficial surge como respuesta directa a las quejas de numerosos tutores, tanto de la capital como del interior, quienes denunciaron que en diversos establecimientos se les exigía el comprobante de pago de la cooperadora escolar como requisito excluyente para completar la ficha de inscripción. Según los testimonios, quienes no abonaban el monto estipulado eran rechazados de la matrícula correspondiente al presente año.

Un derecho garantizado por norma

El documento emitido por el Consejo General es taxativo al respecto: “Por el presente se les recuerda, y por su intermedio a los directores de los establecimientos escolares bajo su supervisión, que el pago de cooperadora escolar es voluntario, por lo que ello no puede ser impedimento para la inscripción y/o permanencia de los alumnos en la institución escolar”.

Esta disposición busca proteger el derecho constitucional a la educación y evitar que las barreras económicas dejen a niños y jóvenes fuera del sistema. Si bien se reconoce la importancia de las cooperadoras para el mantenimiento cotidiano de los edificios y la compra de insumos, desde el Ministerio enfatizaron que estas deben funcionar bajo el concepto de solidaridad y no de imposición.

Denuncias en Capital e interior

La problemática se agudizó en las últimas semanas, coincidiendo con el periodo de confirmación de vacantes. Los tutores señalaron que, en algunos casos, las sumas exigidas resultaban prohibitivas para familias con varios hijos en edad escolar.

Con el nuevo memorándum en vigencia, los padres que enfrenten situaciones de este tipo cuentan ahora con un respaldo administrativo formal para exigir la inscripción inmediata de los alumnos.