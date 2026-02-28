Causa por evasión en la AFA: la Justicia le negó un nuevo viaje al exterior a Chiqui Tapia

El tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de autorización presentado por la defensa de “Chiqui” Tapia para viajar a Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. La decisión se da en el marco de la causa en la que se lo investiga por la presunta evasión de $19.000 millones en la AFA.

El dirigente había sido invitado, como representante, a participar del acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol para el inicio de obras en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Según surge de la resolución judicial, el propio 23 de febrero el tribunal ya había autorizado a Tapia a salir del país con destino a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil), entre el 23 y el 28 de febrero.

Sin embargo, días después su defensa informó que había sido designado por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para representar al organismo en un acto en Venezuela y que modificaría su itinerario para trasladarse desde Río de Janeiro a Caracas.

Para los jueces, ese cambio excedía los límites de la autorización originalmente concedida, “pues no era ese ni el destino ni el itinerario autorizado mediante la resolución”, explica el escrito.

En una nueva presentación, la defensa había solicitado autorización para viajar del 28 de febrero al 3 de marzo, tras informar que el acto había sido reprogramado para los días 1 y 2 de marzo. También aportó el itinerario de vuelo y una nota que daba cuenta del cambio de fecha. Incluso señaló que Tapia regresó al país este mismo 27 de febrero.

El Ministerio Público Fiscal había dictaminado que el tribunal podía conceder la autorización bajo caución. Sin embargo, los magistrados rechazaron el planteo al advertir inconsistencias en las invitaciones, ya que en la misma fecha se habrían cursado dos notas con días distintos para el mismo evento.

“Se cursaron dos notas de invitación para el mismo evento, pero en cada una de ellas se consignaron distintas fechas de realización, lo que torna dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado(...)”, señala la resolución.

Además, el fallo menciona la situación de inestabilidad política en Venezuela. “Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)“, describe.

Y añade que, en ese marco, también debe ponderarse que las relaciones diplomáticas se encuentran en un estado tal “que tampoco existe garantía alguna que en la eventualidad que debieran cursarse requerimientos en miras de lograr la sujeción del peticionante al proceso, los mismos sean atendidos”.

