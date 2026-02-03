Valdés se reunió con el ministro Desarrollo Social: hablaron de inundaciones y consumo problemático

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió en su despacho al ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen. Dialogaron sobre “la importancia de seguir fortaleciendo políticas públicas orientadas al crecimiento económico y la generación de más oportunidades para nuestra gente”, según expresó el mandatario en redes sociales.

Ante la prensa, este lunes tras el lanzamiento de la colonia de vacaciones para adultos mayores, Irigoyen se había referido al trabajo integral que lleva adelante la cartera social, mencionando acciones vinculadas al abordaje del consumo problemático y el funcionamiento de comedores.

También sobre la preparación para el inicio del ciclo lectivo y las tareas de evaluación que se realizan desde la Dirección de Minoridad y Familia. “Nuestro objetivo es continuar lo que está bien y agregar lo que está faltando”, sostuvo.

En otro orden, se refirió a la situación de los evacuados en el interior de la provincia tras las recientes emergencias hídricas, indicando que el ministerio mantiene un monitoreo permanente en coordinación con los intendentes.