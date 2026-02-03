Mburucuyá homenajeará a Salvador Miqueri en el Festival del Auténtico Chamamé Tradicional

El próximo fin de semana, la localidad de Mburucuyá será sede del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional, que se realizará el 6, 7 y 8 de febrero. Está edición homenajea el centenario del natalicio del cantautor, guitarrista y compositor chamamecero Salvador Miqueri.

El evento iniciará el viernes 6 en el Anfiteatro Eustaquio Miño, ubicado en el Balneario Municipal.

La importancia de Salvador Miqueri

Al respecto el secretario de cultura de Mburucuyá, Daniel Ávalos, habló con un medio local donde destacó la importancia de la memoria de Miqueri. “Además de ser uno de los creadores del género del chamamé con letra, recuerden que el chamamé era en una época solamente instrumental”.

Sobre esta revolución en el chamamé, Ávalos recordó que “fue Mario del Tránsito Cocomarola quien lo incentivó - a Miqueri - a escribir y empezar a cantar el chamamé”, ante entrevista en Radio Unne.

Primera peña oficial

Sobre los artistas invitados para esta edición, el funcionario dijo que “es una grilla ajustada, todos quieren venir a Mburucuyá, en tres días no se pueden poner a todos los artistas que quieren estar”.

Es así que para esta edición “en esta ocasión tan importante, donde recordamos a Don Salvador, por primera vez vamos a tener la Peña Oficial del Festival”, comentó el secretario de cultura. Esta peña se realizará en el patio del Museo del Chamamé.

Autenticidad chamamecera

Durante la entrevista, Ávalos recordó lo que caracteriza a este festival con la modalidad tradicional, lo cual lo diferencia. “Tiene que ver con cómo se ejecutan determinados instrumentos y cuales están permitidos ejecutar en nuestro festival”.

Así es que enumeró la guitarra, el bandoneón, el acordeón, el bajo y el violín, “son los instrumentos que están considerados como tradicionales y originales de la primera época en que empezó a sonar el chamamé”.

Adquisición de entradas

Sobre los tickets para asistir al festival, Ávalos dijo que se pueden adquirir en diferentes puntos habilitados de Mburucuyá.

Por otro lado, se pueden comprar de manera online en la web de Weepas, las cuales se pueden comprar por noche ($15.000) o un combo por las tres lunas ($35.000).

En tanto que se informó que la Peña Oficial es de acceso libre y gratuito.