Preocupación en el entorno de L-Gante tras un grave episodio en un boliche



L-Gante volvió a generar preocupación entre sus seguidores al mostrar en sus redes sociales un nuevo episodio alarmante ocurrido en su entorno cercano. Durante la tarde del lunes, el referente de la Cumbia 420 publicó una imagen de un inmueble incendiado y dejó entrever que el lugar tendría relación con su círculo personal, lo que encendió rápidamente las alertas.

A través de una historia de Instagram, el cantante difundió una postal impactante: un edificio tomado por el fuego y una densa columna de humo negro elevándose desde el interior. Junto a la imagen, escribió una frase que no pasó inadvertida: “Okey, el año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche”, acompañada por la ubicación del lugar. Según lo señalado en la publicación, se trataría de Fiamma Club, una discoteca situada sobre la avenida Dr. Ricardo Balbín al 2500, en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Aunque no se conoce con precisión el grado de vínculo de L-Gante con el boliche, en las redes sociales del local aparecen varias referencias al artista, incluyendo publicaciones promocionales de una presentación suya realizada el pasado 12 de enero en Mar del Plata, en plena temporada de verano.



El hecho inevitablemente recordó otro episodio que había golpeado de lleno al músico en agosto de 2025, cuando un incendio destruyó gran parte de su casa en Canning. En aquella ocasión, L-Gante no se encontraba en el domicilio y las llamas afectaron dos plantas de la vivienda. El caso generó sospechas, ya que el frente de la casa quedó intacto y el fuego se habría extinguido sin la intervención directa de los bomberos, motivo por el cual se investigó si se trató de un accidente o de un ataque intencional.

En diálogo con TN Show, Claudia Valenzuela, madre del cantante, brindó detalles sobre lo ocurrido esta vez. “El incendio comenzó cerca de las 15 de este lunes”, explicó. Luego aclaró la situación familiar al momento del siniestro: “Elián está de viaje volviendo de Mendoza y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y se va extendiendo a los negocios que están al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra”.

Respecto a las posibles causas, Valenzuela se mostró desconcertada: “El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, que no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido”. Para llevar tranquilidad, cerró señalando que “lo que se perdió es material del boliche”, mientras continúan las averiguaciones para determinar cómo se originó el incendio.

