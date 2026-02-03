¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés show de comparsas Unne
Juan Pablo Valdés show de comparsas Unne
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN LUIS DEL PALMAR

Corrientes: secuestraron partes de una motocicleta tras un allanamiento

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Berón de Astrada y Buenos Aires.

Por El Litoral

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 10:47

La Policía de Corrientes realizó este martes un allanamiento en un domicilio de San Luis del Palmar, donde secuestró varias partes de una motocicleta tras investigaciones de una causa judicial abierta.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Berón de Astrada y Buenos Aires, con la participación de la brigada investigativa, el Área de Investigación de la Unidad Regional I y la unidad fiscal interviniente.

Entre los elementos incautados se encuentran: el cuadro de la moto, dos ruedas (rodado 18 y 21), asiento, cadena de transmisión, caño de escape, manubrio y tanque de combustible, correspondientes a una Honda XR 250c.c.

Los objetos secuestrados fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan los procedimientos de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD