Corrientes: secuestraron partes de una motocicleta tras un allanamiento

La Policía de Corrientes realizó este martes un allanamiento en un domicilio de San Luis del Palmar, donde secuestró varias partes de una motocicleta tras investigaciones de una causa judicial abierta.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Berón de Astrada y Buenos Aires, con la participación de la brigada investigativa, el Área de Investigación de la Unidad Regional I y la unidad fiscal interviniente.

Entre los elementos incautados se encuentran: el cuadro de la moto, dos ruedas (rodado 18 y 21), asiento, cadena de transmisión, caño de escape, manubrio y tanque de combustible, correspondientes a una Honda XR 250c.c.

Los objetos secuestrados fueron trasladados a la comisaría, donde quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan los procedimientos de rigor.