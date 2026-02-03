España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, así lo informó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. La medida incluirá la exigencia de que las plataformas implementen sistemas de verificación de edad para garantizar el cumplimiento de la norma.

“Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Ya no vamos a aceptarlo. Los protegeremos del salvaje oeste digital”, afirmó Sánchez.

El presidente añadió que su Gobierno presentará la próxima semana un nuevo proyecto de ley que responsabilizará a los ejecutivos de las redes sociales por el contenido ilegal y los mensajes de odio que se difunda en sus plataformas.

Antecedente

Australia se convirtió en diciembre pasado en el primer país del mundo en establecer la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. La decisión española es seguida de cerca por otros países, como Reino Unido y Francia, que estudian medidas similares basadas en la edad.