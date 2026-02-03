Bachelet fue postulada por Chile para dirigir la ONU con el apoyo de México y Brasil

A la candidatura del argentino Rafael Grossi para el puesto de secretario general de la ONU le salió una dura competencia. Chile inscribió este lunes la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo con el apoyo de México y Brasil. Lo anunció el mandatario saliente, Gabriel Boric.

“La candidatura de la expresidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México”, informó Boric en una conferencia de prensa este lunes en el palacio presidencial en Santiago.

Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018) con el Partido Socialista. Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

La candidatura de Grossi, actual titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, es impulsada por el gobierno de Javier Milei. Se especula que su postulación podría recibir el respaldo de Donald Trump.

Qué dijo Michelle Bachelet tras ser postulada por Chile para la ONU

“Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa”, afirmó Bachelet junto a Boric.

Según un comunicado conjunto de Chile, México y Brasil, “esta candidatura refleja la voluntad compartida de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales”. Bachelet todavía no sabe si contará con el apoyo del futuro gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

El presidente electo de Chile dijo que se pronunciará sobre el tema después del 11 de marzo, cuando asuma el poder. La exmandataria también tendrá que buscar el respaldo de Estados Unidos, que podría inclinarse por otro candidato.

“El nombre Bachelet no es uno que agrade en 100% al presidente Donald Trump”, dijo Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales. Para Espinoza, es más probable que Trump apoye el nombre del argentino Rafael Grossi.

Competirían también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.

TN