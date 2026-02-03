La Justicia federal investiga empresas fantasma en EE.UU vinculadas a fondos de la AFA

La Justicia federal avanzó sobre el presunto desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante empresas radicadas en Estados Unidos. El juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó investigar las cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y de cuatro sociedades señaladas como fantasma: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

La medida fue solicitada por la fiscal federal Cecilia Incardona y busca determinar si estas compañías, sin actividad económica clara, recibieron y movieron dinero proveniente de la firma liderada por Javier Faroni.

En paralelo, el magistrado dispuso un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado, así como información sobre su relación con la financiera Sur Finanzas, investigada por presuntas maniobras de lavado de activos y un esquema de préstamos a clubes con tasas calificadas como “usurarias”.

La resolución también alcanza a personas físicas vinculadas a la causa, entre ellas Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, su madre Graciela Vallejo y otros miembros del entorno, además de dirigentes como Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield.

Según el expediente, los investigadores analizan un capítulo internacional que involucra ingresos de la Selección Argentina en el exterior, canalizados por TourProdEnter y las sociedades vinculadas. Así como también una posible operación con criptomonedas por la venta del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo de Brasil, que habría evitado su declaración en Argentina.

Estas medidas se suman a la investigación central sobre Sur Finanzas y su presunta relación con la AFA, en un caso que combina movimientos de fondos en el país y en el extranjero.

Con información de TN.