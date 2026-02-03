Recuperaron más de 17 mil envases fitosanitarios en Mercedes y La Cruz

Mercedes y La Cruz fueron escenario de dos exitosas jornadas de recepción de envases vacíos de fitosanitarios y concientización ambiental, en el marco de la Ley Nacional N.º 27.279, que regula la gestión responsable de estos residuos.

La actividad fue impulsada por el Ministerio de Producción de Corrientes, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Producción Vegetal, junto a Campo Limpio y productores locales, logrando recuperar más de 17.000 envases vacíos de fitosanitarios.

Durante las jornadas se recolectaron cuatro equipos completos compuestos por bidones, botellas, cajas, bolsas y sobres, provenientes de establecimientos del sector arrocero, cuyos productores participaron activamente cumpliendo con la normativa vigente.

Al respecto, el director de Producción Vegetal, José Giguer Mollevi, destacó la importancia de este tipo de acciones para una producción responsable: “Estas jornadas demuestran que cuando hay compromiso y trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y los productores, es posible avanzar hacia una gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios, cuidando el ambiente y la salud de la población”, señaló.

Asimismo, Mollevi remarcó el impacto positivo que tiene la correcta disposición de estos residuos: “No sólo estamos cumpliendo con la ley, sino que estamos fortaleciendo la trazabilidad, la disposición segura de los envases y promoviendo una producción agrícola cada vez más sustentable”, afirmó.

Estas acciones contribuyen a la gestión responsable de los envases vacíos, la protección del ambiente y la salud, la trazabilidad y disposición segura. Además del fortalecimiento de una producción agrícola sustentable.