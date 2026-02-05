Salarios en la Fórmula 1: cuánto dinero gana Franco Colapinto

En plena etapa de preparación para una nueva temporada de la Fórmula 1, se conocieron los salarios de los 22 pilotos que integran la grilla para el ciclo 2026. El argentino Franco Colapinto es de los que menos dinero recibe.

Según el ranking publicado por el medio especializado RacingNews365, Colapinto percibirá entre 500 mil y un millón de dólares por temporada, ubicándose en la parte baja del listado junto al novato Arvid Lindblad, quien hará su debut este año con Racing Bulls.

Dentro de Alpine, la diferencia salarial es notable: mientras Colapinto recibe lo equivalente a un piloto Rookie, su compañero Pierre Gasly gana aproximadamente 12 millones de dólares anuales.

En el tope de la lista, el neerlandés Max Verstappen encabeza los salarios de la Fórmula 1 con 70 millones por temporada en Red Bull. Lo siguen Lewis Hamilton, con 60 millones en Ferrari, y Charles Leclerc, que percibe 34 millones, misma cifra que George Russell en Mercedes. El último campeón, Lando Norris, ocupa el quinto puesto con 30 millones por temporada en McLaren.

El listado pone en perspectiva las grandes diferencias económicas dentro de la categoría y marca el inicio de un año clave para Colapinto, quien buscará consolidarse en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El ranking de salarios