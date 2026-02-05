Llegó a Buenos Aires una misión del FMI para revisar el acuerdo con Argentina

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó a Buenos Aires este jueves para iniciar la segunda revisión del acuerdo vigente con Argentina por 20.000 millones de dólares. La delegación está liderada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi.

El viaje se produce en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar en el análisis de los objetivos económicos pactados. En particular la acumulación de reservas internacionales, considerada un punto central del programa y que, según fuentes oficiales, se encontraba rezagado al cierre de 2025.

Durante los próximos días, los representantes del FMI mantendrán reuniones con autoridades nacionales para evaluar el cumplimiento de las metas del acuerdo y analizar la posible liberación de un desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares.

Desde el organismo indicaron a medios nacionales que la misión forma parte de su “compromiso continuo” con Argentina y que informarán sobre los próximos pasos a su debido tiempo.

La visita estuvo marcada por cambios de agenda y hermetismo. Inicialmente, la llegada del equipo estaba prevista para fines de enero, pero se postergó a febrero. Por parte del Gobierno, las conversaciones estarán encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y posiblemente por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Con información de Infobae.