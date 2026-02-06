La Municipalidad de Corrientes confirmó este viernes el calendario de pagos para el primer plus salarial del mes de febrero.

Según el anuncio oficial, los trabajadores de planta, contratados y los agentes del programa Neike bancarizados tendrán depositado el adicional en sus cuentas el próximo lunes 9, quedando habilitado el retiro a través de los cajeros automáticos desde esa jornada.

Para aquellos beneficiarios del programa Neike que aún no se encuentran bancarizados, el pago se realizará de forma presencial en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269.

La atención en dicha institución se mantiene en su horario habitual de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 por la mañana y de 16:00 a 20:00 por la tarde.

Cronograma por terminación de DNI

A fin de organizar la afluencia de personas en los puntos de pago presencial, la Secretaría de Hacienda estableció un esquema basado en la finalización del Documento Nacional de Identidad:

Lunes 9: Documentos terminados en 0, 1 y 2 .

Martes 10: Documentos terminados en 3, 4, 5 y 6 .

Miércoles 11: Documentos terminados en 7, 8 y 9.

Agentes sin tarjeta de débito

Desde el municipio aclararon que los trabajadores Neike que ya están bancarizados, pero que, por diversos motivos, aún no cuentan con su tarjeta de débito física, deberán retirar el dinero por ventanilla. Para ello, el centro de pago habilitado es la sucursal del Banco de Corrientes situada en la avenida Teniente Ibáñez 1826.

Este segmento de agentes deberá respetar estrictamente el cronograma por terminación de DNI detallado anteriormente, concurriendo a la sucursal bancaria únicamente el día que le corresponda según su numeración para evitar aglomeraciones innecesarias.