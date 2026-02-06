La startup correntina que usa Inteligencia Artificial para revolucionar las cirugías

En un nuevo avance para la economía del conocimiento regional, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió este viernes a los referentes de Technomedical, una startup correntina que está transformando los quirófanos a través de la tecnología.

El equipo de emprendedores presentó un dispositivo basado en Inteligencia Artificial (IA) diseñado específicamente para guiar intervenciones laparoscópicas, elevando los estándares de seguridad y precisión médica.

El desarrollo, generado íntegramente por talento local, funciona como un asistente digital que procesa imágenes en tiempo real.

Durante el encuentro, los especialistas explicaron que la herramienta tiene la capacidad de detectar y segmentar anatomías, brindando información crítica al cirujano durante la operación. "Ayuda al entrenamiento de residentes y permite una lectura más precisa del entorno quirúrgico", detalló el analista Lucas Orban, integrante de la firma.

De la laparoscopia a la cirugía robótica

El horizonte de la empresa no se agota en el guiado por IA. Francisco Mazarelli, miembro de Technomedical, reveló que también pusieron a consideración del mandatario un ambicioso proyecto vinculado a la cirugía robótica. Esta expansión busca consolidar a Corrientes no solo como prestadora de servicios de salud, sino como desarrolladora de hardware y software médico de alta complejidad.

La iniciativa se proyecta como una herramienta de alto impacto para la medicina de precisión. Al automatizar la detección de estructuras anatómicas, se reducen los márgenes de error humano y se acortan los tiempos de recuperación de los pacientes, colocando a la tecnología correntina a la vanguardia de las tendencias globales en salud.

Corrientes como polo de innovación

Tras la presentación, el gobernador Valdés destacó el potencial de la startup para competir en escenarios internacionales. Para la administración provincial, este tipo de proyectos son ejemplos concretos de cómo la articulación entre el sector público y el emprendedurismo puede diversificar la matriz productiva de Corrientes, atrayendo inversiones vinculadas a la ciencia.

"Es fundamental acompañar estos desarrollos que surgen en nuestra provincia. Posicionan a Corrientes en el plano internacional de la innovación tecnológica", remarcó el mandatario. Desde el Gobierno subrayaron que el fomento a la investigación científica y la tecnología constituye un eje estratégico para generar oportunidades laborales calificadas y frenar la "fuga de cerebros", consolidando un ecosistema donde el conocimiento local tenga proyección global.