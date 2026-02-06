Expulsaron de la Argentina al peligroso sicario vinculado al "Tren de Aragua" capturado en Corrientes

Bajo un estricto operativo de custodia, el Gobierno Nacional concretó la expulsión del país de un ciudadano venezolano vinculado a la temida organización criminal internacional “Tren de Aragua”.

El sujeto había sido detectado y demorado en la ciudad correntina de Ituzaingó a finales del año pasado, activando una alerta roja en los sistemas de seguridad continental por su frondoso prontuario delictivo.

El procedimiento fue ejecutado por la Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional.

El individuo, cuya peligrosidad era monitoreada por agencias internacionales, poseía antecedentes por homicidio y portación ilegítima de armas en Venezuela, además de haber sido expulsado de los Estados Unidos tras ingresar de forma clandestina desde México y registrar incidentes violentos en Canadá.

Captura en la frontera correntina

La caída del delincuente se produjo el 20 de diciembre de 2025. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina lo interceptaron en Ituzaingó cuando intentaba circular sin documentación.

Al ser identificado, el sospechoso confesó haber salido de Venezuela en 2017, pero las consultas realizadas a través de INTERPOL Caracas revelaron la verdad: era buscado por un asesinato cometido en 2013 y otros delitos graves.

Las tareas de inteligencia posteriores confirmaron su pertenencia al "Tren de Aragua", una estructura criminal nacida en las cárceles venezolanas que se ha expandido por toda América Latina, dedicándose al narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones y el sicariato.

En Corrientes, intervino el Juzgado Federal de Garantías, a cargo del juez Gustavo Fresneda, quien dictó su prisión preventiva inicial antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz.

Deportación y entrega a la Justicia

Mientras el imputado permanecía alojado en el complejo penitenciario federal, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia y aceleró los trámites de expulsión contemplados en la Ley 25.871.

La medida se hizo efectiva esta semana tras completar los intercambios diplomáticos con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.

El traslado final se realizó bajo un fuerte blindaje de seguridad hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery.

Desde allí, el sospechoso partió en un vuelo con destino final Caracas, donde fue entregado a las autoridades locales para responder por las causas pendientes en su tierra natal.

Con esta expulsión, se cierra un capítulo que puso en alerta a las fuerzas federales en la frontera norte de la provincia de Corrientes.