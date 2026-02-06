Carnaval de Corrientes en vivo: El Litoral transmite la segunda noche desde el Nolo Alías

La capital correntina se viste de brillo y plumas para recibir la segunda jornada puntuable de los Carnavales Oficiales. Tras un debut arrollador, las expectativas se centran en el despliegue de las cuatro grandes comparsas y las agrupaciones musicales que buscan conquistar al jurado en la calzada del Corsódromo Nolo Alías.

Para quienes no puedan asistir al predio, el diario El Litoral dispondrá de una cámara exclusiva y una transmisión en directo que comenzará a las 21:30. El streaming se podrá sintonizar de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube del matutino, ofreciendo una experiencia inmersiva para los fanáticos de todo el país y el mundo que siguen la "Capital Nacional del Carnaval".

Duelo de gigantes en la calzada

La noche de este viernes promete ser histórica con el desfile de las instituciones más tradicionales de la ciudad. Las comparsas Ara Berá, Sapucay, Copacabana y Arandú Beleza presentarán sus imponentes temas del año, con carrozas de gran porte y centenares de integrantes que compiten por el título de campeona.

Por su parte, las agrupaciones musicales aportarán el ritmo característico que hace vibrar las tribunas. Se espera el paso de la multicampeona Samba Total, junto a Imperio Bahiano, Sambanda, Kamandukahia y Samba Show, que desplegarán sus baterías y coreografías en un duelo de percusión que define el espíritu del momo correntino.