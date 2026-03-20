La Municipalidad de Corrientes inicia el pago del plus de refuerzo con aumento

La Municipalidad de Corrientes confirmó la fecha de pago del plus de refuerzo correspondiente al mes de marzo de 2026. La medida alcanza a la totalidad de la administración pública comunal y refleja el impacto de los aumentos salariales pactados recientemente con los gremios del sector.

Personal bancarizado

Los agentes de planta, contrato y beneficiarios del programa Neike que ya cuentan con tarjeta de débito tendrán los fondos acreditados el mismo miércoles 25 de marzo.

El dinero estará disponible en los cajeros automáticos habilitados del Banco de Corrientes desde las primeras horas de la jornada.

Aquellos trabajadores Neike que ya están bancarizados pero que aún no poseen el plástico, deberán acercarse a cobrar por ventanilla en la sucursal de la avenida Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el cronograma por terminación de documento.

Esquema para agentes Neike no bancarizados

Para quienes perciben sus haberes de forma presencial, el pago se realizará en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.

El cronograma según la terminación del DNI es el siguiente: