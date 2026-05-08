Escalandrum llega al Litoral con "Piazzolla 74"

El sexteto Scalandrum, liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla, llegará a Corrientes con el espectáculo Piazzolla 74, una propuesta que revisita dos discos fundamentales en la obra de Astor Piazzolla: Libertango y Reunión Cumbre, ambos grabados en 1974 durante la etapa italiana del compositor argentino.

En diálogo con Hoja de Ruta, el baterista y nieto de Astor Piazzolla contó cómo nació el proyecto, qué representa ese período en la carrera de su abuelo y por qué considera que es uno de los repertorios “más poderosos” que interpretó Scalandrum en sus 27 años de trayectoria.

“Nos convocaron para tocar un concierto en el Teatro Colón por los 50 años de esos dos discos. Preparamos toda esa música, la estrenamos ahí y grabamos el concierto. Ese disco va a salir en un par de meses”, explicó.

El Piazzola más eléctrico

Pipi Piazzolla recordó que en 1974 Astor Piazzolla ya estaba instalado en Italia, luego de una etapa intensa en Argentina junto a su noneto, formación con la que creó obras como María de Buenos Aires.

“Después del noneto, él viaja a Italia y empieza a grabar con músicos italianos. Ahí nacen Reunión Cumbre y Libertango”, señaló.

Según contó, ese período marcó un fuerte cambio sonoro en la obra del compositor. Para presentar Libertango, Piazzolla armó el famoso octeto electrónico, una formación que incorporaba guitarra eléctrica, bajo, órgano, piano Rhodes y una estética mucho más cercana al rock y al jazz.

“Ese grupo hizo que muchos jóvenes rockeros se acercaran a mi abuelo. Él la venía peleando solo y de golpe apareció todo el apoyo de la juventud”, recordó.

Actuación en el Vera

El jueves 4 de junio en el Teatro Oficial Juan de Vera y el viernes 5 en el Complejo Cultural Guido Miranda, desde las 21.30 hs en ambas salas, se podrá disfrutar de la obra de Astor Piazzolla de la mano de Escalandrum, recreando temas de los álbumes "Reunión cumbre" y "Libertango" en vivo. Las entradas ya están a la venta en las boleterías de ambos teatros y mediante las ticketeras weepas.ar (Corrientes) y butacauno.com.ar (Resistencia)

Escalandrum celebra sus 27 años de trayectoria y sus mil conciertos en vivo con "Piazzolla 74" y llega al Litoral argentino en el mes de junio bajo producción de Música Sin Etiquetas, Raffer y Galbor. Esta obra fue grabada originalmente en vivo el 21 octubre de 2024 en el teatro Colón de Buenos Aires por Daniel “Pipi” Piazzolla en batería; Nicolás Guerschberg en piano y arreglos; Mariano Sívori en contrabajo; Gustavo Musso en saxo alto; Damián Fogiel en saxo tenor; Martín Pantyrer en clarinete bajo y Horacio Sarría en saxo barítono.