“Tenemos tres pilares para el bienestar: entrenamiento, descanso y nutrición"

La entrenadora correntina Imalay González aseguró que la actividad física debe ser planificada y acompañada por una correcta técnica, descanso y nutrición, y advirtió sobre los riesgos de comenzar a entrenar sin supervisión profesional.

En diálogo con Hoja de Ruta, González remarcó la importancia de la técnica a la hora de correr y señaló que cada movimiento está cuidadosamente trabajado. “Él optimizó muchísimo el gesto biomecánico. Cada movimiento, cómo mueve el brazo, cómo apoya el pie, todo está mínimamente calculado y aprendido”, indicó sobre el ejemplo del maratonista, Sebastián Zawe.

La entrenadora advirtió que actualmente muchas personas comienzan a correr sin preparación previa y eso termina generando lesiones.

“Ahora está muy de moda salir a correr y lamentablemente no es correr por correr. Así aparecen lesiones y mucha gente toma como normal sentir dolores”, sostuvo.

Por eso, recomendó que quienes comienzan aprendan primero la técnica y busquen asesoramiento profesional. “Mi consejo es: aprendé la técnica, dedicate un tiempito a eso, andá con alguien que sepa y después sí corré solo o en grupo”, expresó.

Los tres pilares: entrenamiento, descanso y nutrición

González explicó que el rendimiento físico no depende únicamente del ejercicio, sino también de la recuperación.

“Tenemos tres pilares: entrenamiento, descanso y nutrición. Todo lo que usamos y exigimos al cuerpo hay que recuperarlo para rendir en el siguiente entrenamiento”, afirmó.

También destacó los beneficios cognitivos y emocionales de la actividad física, especialmente para personas con ansiedad o estrés.

“Cuando entrenamos liberamos sustancias como las endorfinas, que ayudan muchísimo. Muchas personas me dicen: ‘che, dormí mejor’, y eso también es efecto del ejercicio”, comentó.

En ese sentido, señaló que entrenar también ayuda a concentrarse en el presente. “La ansiedad vive mucho en el futuro y la actividad física te obliga a enfocarte en el momento actual”, explicó.

Cómo empezar cuando cuesta sostener el hábito

Consultada sobre las dificultades para sostener una rutina de entrenamiento, González reconoció que muchas personas sienten rechazo inicial hacia el gimnasio o el ejercicio físico.

“Hay gente a la que le aburre contar repeticiones y está bien. Por eso siempre recomiendo probar distintas actividades”, dijo.

Sin embargo, remarcó que incluso quienes no disfrutan entrenar deberían comprometerse al menos dos veces por semana. “Mínimamente hay que comprometerse dos días con un ejercicio físico programado y guiado”, aseguró.

La entrenadora también señaló que muchas personas recién comienzan a hacer actividad física cuando aparece el dolor o alguna limitación corporal.

“La gente va recién cuando necesita. Cuando ya le duele la zona lumbar o el hombro y el cuerpo le está pidiendo movimiento”, explicó.

Actualmente, González trabaja con grupos reducidos y personalizados, especialmente con personas que tienen lesiones, dolores crónicos o enfermedades de base.

“Trabajo como mucho con seis o siete personas porque hasta ahí puedo controlar bien los movimientos y acompañar cada caso”, detalló.

Además de entrenadora, cursa el último año de la carrera de Kinesiología y aseguró que esa formación le permite trabajar con mayor atención sobre las limitaciones físicas y necesidades particulares de cada alumno.