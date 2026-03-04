Corrientes: se realizan obras de cloaca social para más de 250 familias

La Municipalidad de Corrientes continúa con la ejecución de obras de cloaca social en distintos barrios de la capital. Actualmente, los trabajos se concentran en el barrio Ciudades Correntinas y alcanzan a unas 250 familias.

Barrio Ciudades Correntinas

En esta etapa, se prevé la instalación de aproximadamente 920 metros lineales de cañería. La tarea combina recursos municipales, como estudio técnico, maquinaria y mano de obra, con la colaboración de los vecinos, quienes aportan los caños necesarios.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, destacó que el programa promueve la cooperación entre la Municipalidad, los vecinos y la empresa de agua potable. Subrayó que estas acciones mejoran la higiene, la salubridad y la calidad de vida de los habitantes.

Próximas obras

Según el funcionario, obras similares comenzarán en breve en barrios como San Roque Oeste, Molina Punta y Fray José de la Quintana, beneficiando a decenas de familias adicionales. Los materiales ya están disponibles para iniciar los trabajos.

Gómez de la Fuente resaltó la importancia de la participación vecinal en el cuidado y mantenimiento de las nuevas conexiones, y afirmó que la Municipalidad mantiene comunicación constante con los barrios para garantizar respuestas efectivas en infraestructura.