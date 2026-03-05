Abigeato en Corrientes: detuvieron a un hombre tras una faena clandestina

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre de 26 años por un caso de faena clandestina. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en Parada Labougle, jurisdicción de Monte Caseros.

La Dirección de Investigación Criminal (DIC) solicitó apoyo a la Unidad de Seguridad Rural, luego de perseguir a varios sospechosos vinculados a un presunto caso de abigeato. En el operativo se logró detener a un joven que transportaba carne vacuna de manera ilegal.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una motocicleta marca Keller, de color negro, que el sospechoso utilizaba y que carecía de patente. Posteriormente, realizaron un rastrillaje en la zona y hallaron distintos cortes de vacuno, entre ellos un cuarto y una paleta con cuero de pelaje colorado.

Además, en un pastizal cercano al acceso del paraje y a pocos metros del alambrado perimetral de un campo, encontraron otros cortes compatibles con el mismo animal.