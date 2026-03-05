La China Suárez expuso a una mujer en redes sociales y recibió una fuerte denuncia

La actriz y cantante Eugenia "la China" Suárez se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras una drástica decisión tomada en su cuenta de Instagram. Cansada de los comentarios negativos sobre su apariencia, la ex Casi Ángeles optó por capturar los perfiles de varias usuarias que la cuestionaron y compartirlos ante sus millones de seguidores, una acción que generó un intenso debate sobre los límites de la exposición en el mundo digital.

El conflicto se originó a partir de una publicación donde la actriz lucía un conjunto compuesto por una chaqueta negra, pollera blanca bordada y bucaneras de charol. Ante las críticas recibidas por su elección estética, Suárez decidió no callar y expuso públicamente los nombres y fotos de las mujeres que la atacaron, respondiendo a algunas de ellas con ironía.

La denuncia de una usuaria: "No te metas con una criatura"

Tras la difusión de estos perfiles, una de las mujeres señaladas por la actriz rompió el silencio a través de un video en TikTok, donde denunció las consecuencias de haber sido expuesta. Según su relato, el "hate" masivo comenzó de inmediato: “Le comenté una foto diciéndole a la China que se vestía feo y me subió a sus historias. A raíz de haberme subido me empezó a llegar un hate masivo de todas las ‘tatianas’ que me vinieron a bardear a mí”.

Si bien la joven aclaró que los insultos hacia su persona no le resultan relevantes, manifestó su profunda indignación por el hecho de que el acoso escalara hacia miembros de su familia que no tienen relación con el conflicto: “Que me bardeen a mí no me importa absolutamente en lo más mínimo. Pero una cosa que sí me molesta es que yo en Instagram tengo fotos con mi sobrino menor de edad. Y mucha de la gente que me venía a bardear terminaba bardeando a mi sobrino. A mí bardeame todo lo que quieras, pero no te metas con una criatura menor de edad que no tiene nada que ver en el asunto”.



La denunciante también se mostró sorprendida por la participación de hombres en el hostigamiento, mencionando incluso a un profesional del ámbito legal de Mendoza que habría intervenido para defender a la actriz.

“Me sorprende mucho que saltan muchos chabones a bardearme también, a defender a la Tati Suárez. Me saltó a bardear un procurador de Mendoza que tiene 45 años y que encima estaba postulado a candidato para no sé qué mierda en su provincia", expresó la usuaria con notable molestia.

Por su parte, la China Suárez se mantuvo firme en su postura. Al ser cuestionada por una seguidora que le señaló que "no resistía archivo" respecto a su supuesta indiferencia ante las críticas, la actriz respondió sin rodeos: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. ¡De paso los comparto!”.

La controversia ha dividido las aguas en las plataformas sociales. Mientras un sector del público apoya que se visibilice a quienes emiten comentarios agresivos, otros consideran que una figura de su relevancia no debería exponer a personas que no son públicas, debido al riesgo de generar campañas de acoso incontrolables.

