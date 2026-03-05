El tierno posteo de Úrsula Corberó y el Chino Darín: "Antes de ser tres"

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de festejo tras confirmarse una de las noticias más esperadas del año: la llegada del primer hijo de la actriz catalana Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín. Tras meses de un perfil sumamente bajo y un manejo hermético de su vida privada, la pareja finalmente le dio la bienvenida a su primogénito en una clínica de la ciudad de Barcelona.



La elección de la capital catalana como escenario para el nacimiento puso fin a meses de especulaciones y rumores que sugerían que el bebé podría llegar al mundo en Madrid o incluso en Buenos Aires, dada la doble nacionalidad de la familia. Sin embargo, según la información difundida por el programa español Y ahora Sonsoles (Antena 3), los artistas optaron por la tranquilidad del entorno natal de la protagonista de La casa de papel.

La confirmación oficial del embarazo ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando Úrsula sacudió las redes sociales con una publicación que se volvió tendencia de inmediato. En aquella oportunidad, compartió una imagen íntima acompañada de una frase cargada de ironía que rápidamente se convirtió en un eslogan digital: “Esto no es IA”.

A pesar de aquel anuncio masivo, la actriz decidió preservar su imagen durante la gestación. Si bien permitió algunos vistazos fugaces de su incipiente panza a través de historias temporales de Instagram, evitó dejar registros permanentes en su muro principal, manteniendo la evolución de su embarazo lejos del ojo público hasta ahora.

El encargado de confirmar la buena nueva y revelar el nombre del pequeño fue su abuelo, el prestigioso actor Ricardo Darín, quien no ocultó su emoción ante la llegada del nuevo integrante. El intérprete llevó tranquilidad a los seguidores al asegurar: "Dante nació en Barcelona y está muy bien".

Tras unos días de total desconexión para disfrutar del recién nacido, la pareja decidió romper el silencio digital con una publicación compartida que conmovió a sus millones de seguidores. Se trata de una sesión fotográfica realizada en la etapa final de la gestación, capturando la esencia de su relación antes de este cambio trascendental.

Bajo el título "Antes de ser tres", los actores mostraron una serie de postales artísticas que reflejan la intimidad de la dulce espera, celebrando el inicio de esta nueva etapa vital ahora que Dante ya forma parte de sus vidas.

