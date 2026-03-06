Juan Pablo Valdés adelantó su viaje a Estados Unidos: "Vamos a buscar inversiones"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, afirmó que su próximo viaje a Estados Unidos tiene como objetivo principal mostrar el potencial de la provincia y generar oportunidades de inversión. Participará de la Argentina Week junto a la comitiva del presidente Javier Milei en Nueva York.

En declaraciones a la prensa, Valdés mencionó la vinculación con empresas como Amazon y la posibilidad de consolidar relaciones comerciales en sectores estratégicos como la forestoindustria, arroz, horticultura y fruticultura. De esta manera, destacó “todo el potencial que tiene Corrientes”.

Incremento salarial y Corrientes Sostiene

Por otra parte, sobre el incremento salarial del 6%, el mandatario consideró que “fue un esfuerzo realmente importante”. Señaló que la decisión se tomó tras ocho meses consecutivos de caída en la coparticipación.

El gobernador también resaltó la relevancia del programa Corrientes Sostiene, destinado a aliviar a familias, emprendedores y comercios con afectaciones económicas de entre 75 y 80%. Se ofrecerá refinanciación en 6 a 12 cuotas.