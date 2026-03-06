Corrientes: detuvieron a un hombre por homicidio en la Isla Apipé Chico

La Policía de Corrientes investiga un supuesto homicidio en la Isla Apipé Chico de Ituzaingó. El hecho ocurrió el 5 de marzo a la noche cuando un hombre murió a causa de heridas de arma blanca. Hasta el momento, hay una sola persona detenida.

La víctima de 34 años, identificada con el apellido Barboza, fue encontrada muerta alrededor de las 23 en el Lote N°11. Según información oficial, habría tenido una pelea con un compañero de trabajo.

El presunto autor, un hombre de 44 años, fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía, mientras continúa la investigación a cargo de la Comisaría de Distrito Primera de Ituzaingó.