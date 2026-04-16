El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes intervino en el conflicto de poderes en Chavarría

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes llevó adelante una audiencia para tratar el conflicto de poderes entre la viceintendente de Chavarría y tres concejales. El encuentro se desarrolló este jueves por la mañana, en el Salón de Acuerdos del organismo judicial.

Durante la jornada participaron autoridades del Tribunal, las partes involucradas y sus representantes legales. El objetivo fue tratar la situación institucional planteada entre la viceintendente, Rocío Pompeya Valenzuela, y los concejales de la localidad demandados: Luciana Mazzoli, Verónica Grigolatto y Mario Elías Soto

En la audiencia se habilitó el intercambio de posiciones entre los sectores involucrados. Las autoridades judiciales escucharon los planteos de ambas partes y del Ministerio Público Fiscal.

Finalizado el encuentro, el Tribunal dio por concluida la audiencia y remitió el expediente al Fiscal General. El funcionario deberá emitir una opinión conforme a lo establecido en la normativa vigente.