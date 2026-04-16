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El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes intervino en el conflicto de poderes en Chavarría

El objetivo fue tratar la situación institucional planteada entre la viceintendenta, Rocío Pompeya Valenzuela, y tres concejales de la localidad.

Por El Litoral

Jueves, 16 de abril de 2026 a las 09:58

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes llevó adelante una audiencia para tratar el conflicto de poderes entre la viceintendente de Chavarría y tres concejales. El encuentro se desarrolló este jueves por la mañana, en el Salón de Acuerdos del organismo judicial.

Durante la jornada participaron autoridades del Tribunal, las partes involucradas y sus representantes legales. El objetivo fue tratar la situación institucional planteada entre la viceintendente, Rocío Pompeya Valenzuela, y los concejales de la localidad demandados: Luciana Mazzoli, Verónica Grigolatto y Mario Elías Soto

En la audiencia se habilitó el intercambio de posiciones entre los sectores involucrados. Las autoridades judiciales escucharon los planteos de ambas partes y del Ministerio Público Fiscal.

Finalizado el encuentro, el Tribunal dio por concluida la audiencia y remitió el expediente al Fiscal General. El funcionario deberá emitir una opinión conforme a lo establecido en la normativa vigente.

 

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