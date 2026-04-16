Corrientes: investigación y secuestro de medidores de agua robados

La Policía de Corrientes informó que el miércoles secuestró elementos vinculados a varios robos en la localidad de Gobernador Virasoro. Además, se detuvo a un hombre, quien es apuntado como el autor de los hechos.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Gobernador Virasoro avanzaron en una investigación por reiterados robos denunciados por vecinos, vinculados a la sustracción de medidores de agua.

Las tareas permitieron identificar al presunto autor de los hechos, quien fue demorado durante el procedimiento.

Importante secuestro de elementos

En el marco del operativo, la Policía logró recuperar una importante cantidad de piezas sustraídas, entre ellas:

21 medidores de agua

33 llaves de paso

53 acoples

31 tuercas de ajuste

11 codos

Todos los elementos son de bronce, material habitualmente buscado para su reventa.

Pista clave en la investigación

Según informaron fuentes policiales, los objetos fueron adquiridos por un hombre dedicado a la compra y venta de elementos, quien manifestó que dos personas desconocidas se los vendieron días atrás.

Este dato fue clave para avanzar en la línea investigativa y recuperar los bienes denunciados.

Tanto los elementos secuestrados como el hombre demorado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.