Saladas celebró la 3ª Fiesta del Emprendedor con un éxito rotundo en la Plaza Cabral

La Plaza Cabral de la localidad de Saladas se transformó en el epicentro del trabajo autogestivo. Esta tercera edición consolidó a la Fiesta del Emprendedor como un espacio institucionalizado donde artesanos y productores saladeños pueden visibilizar su esfuerzo diario.

La participación masiva de vecinos refuerza el concepto de "economía circular" dentro del municipio.

Respaldo Institucional y Visión Política

La presencia del intendente Noel Gómez y la viceintendente Anita Diez subraya la prioridad que la gestión le otorga al sector.

La narrativa oficial, expresada por la Directora de Emprendedores, Kathia Salas , se centró en la "humanización" del trabajo: no se trata solo de productos, sino de historias de vida, valentía y constancia.

Cultura y Diseño: El Valor Agregado

Un diferencial de esta edición fue la integración de diversos sectores creativos:

Moda Local: El desfile de marcas como Creaciones Malena y Grisbel permitió mostrar la calidad de la costura y el diseño saladeño.

Expresión Artística: Desde danzas brasileras y hip hop hasta el Ballet Folclórico Municipal , el evento funcionó como un festival multidisciplinario.

Cierre Musical: La combinación de chamamé (Los Paisanos) y cumbia (Suena Cumbia) garantizó la permanencia del público hasta el final de la jornada.

Reconocimiento al Esfuerzo

La entrega de certificados a expositores, barberos y artistas cerró el evento con un gesto de validación oficial, incentivando a los participantes a continuar con sus proyectos productivos.