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Saladas celebró la 3ª Fiesta del Emprendedor con un éxito rotundo en la Plaza Cabral

Con una masiva convocatoria, la ciudad reconoció el talento y el esfuerzo de sus productores locales. Hubo desfile de modas, shows en vivo y un fuerte respaldo institucional al empredurismo.

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 09:26

La Plaza Cabral  de la localidad de Saladas se transformó en el epicentro del trabajo autogestivo. Esta tercera edición consolidó a la Fiesta del Emprendedor como un espacio institucionalizado donde artesanos y productores saladeños pueden visibilizar su esfuerzo diario.

La participación masiva de vecinos refuerza el concepto de "economía circular" dentro del municipio.

Respaldo Institucional y Visión Política

La presencia del intendente Noel Gómez y la viceintendente Anita Diez subraya la prioridad que la gestión le otorga al sector.

La narrativa oficial, expresada por la Directora de Emprendedores, Kathia Salas , se centró en la "humanización" del trabajo: no se trata solo de productos, sino de historias de vida, valentía y constancia.

Cultura y Diseño: El Valor Agregado

Un diferencial de esta edición fue la integración de diversos sectores creativos:

  • Moda Local: El desfile de marcas como Creaciones Malena y Grisbel permitió mostrar la calidad de la costura y el diseño saladeño.

  • Expresión Artística: Desde danzas brasileras y hip hop hasta el Ballet Folclórico Municipal, el evento funcionó como un festival multidisciplinario.

  • Cierre Musical: La combinación de chamamé (Los Paisanos) y cumbia (Suena Cumbia) garantizó la permanencia del público hasta el final de la jornada.

Reconocimiento al Esfuerzo

La entrega de certificados a expositores, barberos y artistas cerró el evento con un gesto de validación oficial, incentivando a los participantes a continuar con sus proyectos productivos.

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