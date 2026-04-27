El Cuarto Soda llega al Teatro Juan de Vera

La banda homenaje a Soda Stereo más respetada de la actualidad desembarca en el Teatro Oficial Juan de Vera el próximo domingo 3 de mayo a las 20:00 hs.

El concepto de la gira es potente: "Me Verás Volver Tour", recreando la histórica despedida/regreso de Soda Stereo en 2007, un hito que marcó a toda una generación.

Historia y Trayectoria: Del subte a los grandes escenarios

Lo que comenzó hace 9 años como un encuentro fortuito entre el baterista Gabriel Muscio y Brian Tolenti, quien entonces cantaba en los subtes de Buenos Aires, se transformó en un fenómeno internacional.

En su haber ya realizaron 124 shows en 120 ciudades, consolidándose como referentes del tributo en Latinoamérica.

En tanto que para este 2026 proyectan una agenda que incluye desde Ibiza hasta Estados Unidos y gran parte de Sudamérica, lo que eleva el prestigio de su presentación en Corrientes.

Fidelidad Sonora y Staff

La propuesta no es solo estética; la banda destaca por su virtuosismo técnico:

Brian Tolenti: Voz y guitarra (captura la esencia vocal de Gustavo Cerati).

Gabriel Muscio & Diego Sánchez: Una sección rítmica sólida y precisa.

Gonzalo Lorenzo: Encargado de las atmósferas y texturas en teclados.

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