Lotería Correntina se consolida entre las loterías del país

El Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes participó de la 75° Asamblea Ordinaria de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), desarrollada en la ciudad de Mendoza la semana pasada, donde se reunieron representantes de 20 organismos reguladores del país y se definió la nueva Junta Directiva para el período vigente.

En este marco, el interventor del Instituto, Javier Bee Sellares, fue electo Prosecretario de ALEA, un reconocimiento que posiciona a Corrientes en un lugar destacado dentro del sistema de juego oficial argentino.

ALEA nuclea a los entes estatales encargados de regular, administrar y controlar la actividad lúdica en todo el país, y el próximo 8 de julio celebrará su 54° aniversario, consolidándose como un espacio fundamental para el fortalecimiento institucional del sector.

“Es un honor representar a la provincia en ALEA. En un contexto complejo, atravesado por nuevos desafíos como el crecimiento del juego online, el avance del juego ilegal y el debate sobre la sostenibilidad del sistema, es fundamental seguir promoviendo el juego legal y responsable, y trabajar de manera sostenida en el fortalecimiento de las agencias oficiales”, expresó Bee Sellares.

En esa línea, desde Lotería Correntina se viene profundizando un trabajo estratégico junto a la red de agencias oficiales y puntos de venta, actores clave en el entramado del juego legal. Estas agencias no solo garantizan transparencia y cercanía con la comunidad, sino que también representan una fuente genuina de empleo y desarrollo local. Fortalecerlas, implica sostener un modelo de juego regulado, seguro y con impacto social positivo en toda la provincia.

La participación activa de Corrientes en este tipo de espacios refuerza el compromiso institucional con la modernización del sistema, la articulación federal y la promoción de políticas de juego responsable.

JUNTA DIRECTIVA DE ALEA 2025-2027

Presidenta

Dra. Ida López – Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza

Vicepresidente

Dr. Gonzalo Atanasof – Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires

Vicepresidente 1°

Sr. Daniel Di Lena – Caja de Asistencia Social de Santa Fe

Vicepresidente 2°

Tec. Ramiro Ibarra – Instituto de Asistencia Social de Chubut

Secretario

Dr. Jesús Acevedo – Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE

Prosecretario

Dr. Héctor Javier Bee Sellares – Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes

Tesorero

Carlos Moyano – Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos