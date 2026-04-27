La respuesta de Suaid ante el rumor de una versión de "La Salada" en Santo Tomé

El intendente de la ciudad correntina de Santo Tomé, Augusto Suaid, trazó un panorama exhaustivo sobre el futuro de la localidad este lunes en el programa "Hoja de Ruta".

Si bien el eje central es la industrialización del pino y la logística internacional, un viejo proyecto ha vuelto a encender las alarmas en el sector comercial: la posible instalación de una sede de "La Salada".

El debate por "La Salada": entre la legalidad y la alerta comercial

El rumor sobre la llegada de un negocio comercial de este calibre a Santo Tomé ha generado una reacción inmediata de la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Cámara de Comercio local.

Sobre el origen del proyecto, no se trataría de una iniciativa nueva. Suaid aclaró que este interés data de hace unos 15 años, tiempo en el cual los inversores adquirieron una chacra de aproximadamente 100 hectáreas en las afueras de la ciudad.

El intendente luego explicó el estado administrativo actual y dijo que a pesar del revuelo mediático: "En el municipio no tenemos ningún papel, ningún proyecto concreto ni permiso de nada". Hasta el momento, todo se mantiene en el terreno de las versiones periodísticas.

Es así que el entrevistado plantó la postura municipal, donde se encuentra en una encrucijada legal. Suaid explicó que, de presentarse formalmente, el Estado no puede prohibir una inversión si esta cumple con las normativas.

"Mientras cumpla los requisitos que cumple cualquier comercio, nosotros tenemos que cumplir con la habilitación", comentó el intendente sobre este tema.

Igualmente hay un conflicto de fondo, donde la FEC se preocupa por la competencia desleal, el trabajo informal y las irregularidades impositivas. Suaid reconoció que estos son temas de órbita nacional y provincial, pero aseguró que el municipio trabajará para que el comercio local no se vea afectado.

El "Boom" Foresto-Industrial: el cierre de un círculo virtuoso

Más allá de la polémica comercial, la gran apuesta de Santo Tomé es la industrialización de la materia prima.

El intendente habló sobre el impacto de la planta de Ituzaingó, pues la nueva planta de celulosa será la principal consumidora del bosque implantado de Santo Tomé, desde donde se aportan 250.000 de las 550.000 hectáreas de la provincia.

Además, destacó la inversión China, pues la llegada de 30 millones de dólares para una planta de trementina y colofonia (químicos derivados de la resina) ya se puso en marcha en el parque industrial.

Suaid mencionó la Economía Circular, ya que se busca eliminar el residuo forestal. "Hoy vemos campos minados de raleo que generan peligro de incendios; hoy se convierten en una oportunidad de negocio para generar energía", detalló el intendente.

Santo Tomé como "Corazón del Mercosur"

Suaid mencionó la ubicación estratégica sobre el puente internacional está atrayendo a gigantes de la logística:

Hub Logístico Furlon: la empresa de transporte adquirió tierras para un centro de transferencia de autopartes y automóviles.

Mercado Libre: el municipio inició gestiones para que la plataforma de e-commerce se instale en la zona, aprovechando la cercanía con el mercado brasileño.

Ruta 14: se mantiene la gestión por la autovía desde Paso de los Libres hasta Misiones, vital para soportar el flujo de 400 camiones diarios que generará la nueva industria.

Preparando la ciudad: salud, educación y vivienda

Teniendo en cuenta el panorama que se vive en la región, el intendente recordó que el crecimiento económico exige una infraestructura social que esté a la altura: