Juan Pablo Valdés: “Ya no tenemos un Estado nacional que viene a solucionar todo”

El Congreso Económico Argentino, que se desarrolla en el marco de ExpoEfi 2026, comenzó este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del evento que reúne a más de 7.000 asistentes y convoca a más de 250 especialistas en economía y finanzas.

En ese contexto, el gobernador expuso junto a los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Durante la charla, realizaron un diagnóstico respecto de la estabilización macroeconómica.

Valdés planteó los desafíos actuales del rol estatal y sostuvo que el país atraviesa un cambio en el enfoque de la gestión pública. “Ya no tenemos un Estado que viene a solucionar todo ni a proponer obras públicas como motor de la microeconomía”, afirmó. En esa línea, consideró que la Argentina debe orientarse hacia un modelo más productivo y competitivo.

El mandatario también remarcó la necesidad de optimizar recursos en todos los niveles de gobierno. “Hoy hay que buscar la eficiencia, y el Estado provincial también tiene que hacerlo”, expresó ante el auditorio.

Contexto correntino

En relación con el desarrollo económico de Corrientes, Valdés destacó inversiones en el sector forestal que marcarán el crecimiento de la provincia. De esa manera, detalló el desembolso de 2.200 millones de dólares vinculado a la planta de celulosa en Ituzaingó.

El proyecto, impulsado en parte por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), permitirá incrementar las exportaciones provinciales. Actualmente, Corrientes exporta 300 millones de dólares y se proyecta alcanzar entre 1.100 y 1.200 millones.

Además, el gobernador indicó que esta expansión generará unos 13.000 puestos de trabajo hacia el año 2030, consolidando al sector como uno de los ejes productivos de la provincia.