Silvina Escudero confirmó su separación tras casi una década en pareja

El mundo del espectáculo se vio sacudido por una noticia que pocos veían venir: Silvina Escudero se separó de su esposo Federico después de casi nueve años juntos. La primicia se dio a conocer en LAM, donde compartieron detalles sobre el difícil momento que atravesaba la pareja.

“Está separada. Hace un mes. Él se mudó. No intentaron remar el tema, no pudieron. Tuvieron crisis, volvieron, tuvieron crisis, volvieron. Y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”, contaron al aire, dejando en evidencia que la ruptura fue el resultado de un desgaste progresivo.

Según explicó el panelista Pepe Ochoa, los conflictos venían de larga data. Incluso recordó que el año pasado ya se hablaba de una situación delicada entre ellos: “El año pasado, Silvina me había dicho como que estaban peleándola, que era una crisis. Evidentemente, desde ahí vienen mal, no la pudieron remontar”.



Uno de los aspectos que más sorprendió es que, pese a la separación, ambos continúan viviendo cerca. “Él hace un mes se fue de la casa. Viven cerca, dentro del mismo complejo en Nordelta”, detalló.

En cuanto a los motivos de la ruptura, descartaron cualquier tipo de escándalo. “No hay terceros en discordia. No es un tema que tenga que ver con eso. Fue el desgaste de las parejas”, agregó Ochoa, llevando tranquilidad sobre el contexto de la decisión.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito reveló la conversación privada que mantuvo con la protagonista: “Me sorprendió que me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

Finalmente, De Brito compartió cómo atraviesa Escudero este momento personal: “Ella me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno. Así que bueno, punto final para este matrimonio”.

minutouno.com