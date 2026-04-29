Juan Pablo Valdés inauguró la nueva costanera de Goya con una inversión millonaria

La nueva costanera de Goya fue inaugurada este martes por la noche, en un acto encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés. La obra, financiada en su totalidad por la provincia de Corrientes, se presenta como un eje estratégico para el crecimiento de la ciudad.

La habilitación se realizó en el marco de la 49° Fiesta Nacional del Surubí, uno de los eventos más convocantes de la región. Durante el acto, el mandatario destacó la magnitud de la inversión y el impacto de la intervención en la ribera local.

“6.920 millones destinó el Gobierno a la restauración de la costanera”, afirmó Valdés, al resaltar el esfuerzo económico destinado a recuperar un espacio emblemático. Además, expresó su vínculo personal con la ciudad y valoró la transformación del paseo.

Una obra que redefine la ribera

El proyecto surgió tras el derrumbe de un sector del paseo en 2022, durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Valdés. Lo que inicialmente fue una reparación puntual se convirtió en una obra integral de mayor escala.

La nueva infraestructura abarca cerca de 500 metros de extensión y se organiza en dos niveles. El superior ofrece vistas al río Paraná, mientras que el inferior permite un contacto más directo con el entorno natural.

Ambos sectores están conectados mediante terrazas, escalinatas, graderías y rampas que garantizan accesibilidad. La intervención incluyó además defensas costeras de hormigón, sistemas de desagüe y nueva iluminación.

Proyección y servicios

El gobernador anticipó la posibilidad de ampliar la obra en una próxima etapa. “Ahora queda trabajar en cómo vamos a hacer la prolongación de esta gran obra”, señaló junto al intendente Mariano Hormaechea.