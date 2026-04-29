Connie Ballarini llega a Corrientes y se presentará en el Teatro Juan de Vera

La comediante, actriz y creadora de contenido Connie Ballarini se presentará en el Teatro Oficial Juan de Vera el próximo domingo 4 de octubre a las 20:00.

El espectáculo, apto para mayores de 18 años, promete una velada cargada de ironía y risas, bajo el sello de la artista.

Trayectoria y éxito internacional

Connie no solo es una estrella de las redes sociales, donde acumula millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube; también cuenta con una sólida carrera en medios tradicionales:

Participó en tres especiales para Comedy Central y en programas como "La culpa es de Colón" y "Drunk History".

Fue parte del fenómeno "Las Chicas de la Culpa", agotando funciones en el mítico Gran Rex.

Su "Tour 2026" es la continuación de una expansión internacional que ya la llevó a escenarios de Madrid, Barcelona, México y diversos países de Latinoamérica.

El fenómeno de los "Culuders"

El show de Ballarini se caracteriza por su constante evolución y la mezcla de stand up con diálogos interactivos con el público. La artista, que recientemente bautizó a su comunidad de seguidores como "Culuders", logra una conexión única basada en el humor autorreferencial y situaciones de la vida cotidiana.

Venta de entradas

Dada la alta demanda que suelen tener sus presentaciones, se recomienda adquirir los tickets con antelación. Los mismos se encuentran disponibles a través de: