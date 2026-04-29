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Connie Ballarini llega a Corrientes y se presentará en el Teatro Juan de Vera

Con millones de seguidores y un éxito arrollador en el Gran Rex, la actriz y standapera se presenta en la ciudad con un espectáculo para mayores de 18 años.

Por El Litoral

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 09:08

La comediante, actriz y creadora de contenido Connie Ballarini se presentará en el Teatro Oficial Juan de Vera el próximo domingo 4 de octubre a las 20:00.

El espectáculo, apto para mayores de 18 años, promete una velada cargada de ironía y risas, bajo el sello de la artista.

Trayectoria y éxito internacional

Connie no solo es una estrella de las redes sociales, donde acumula millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube; también cuenta con una sólida carrera en medios tradicionales:

  • Participó en tres especiales para Comedy Central y en programas como "La culpa es de Colón" y "Drunk History".

  • Fue parte del fenómeno "Las Chicas de la Culpa", agotando funciones en el mítico Gran Rex.

  • Su "Tour 2026" es la continuación de una expansión internacional que ya la llevó a escenarios de Madrid, Barcelona, México y diversos países de Latinoamérica.

El fenómeno de los "Culuders"

El show de Ballarini se caracteriza por su constante evolución y la mezcla de stand up con diálogos interactivos con el público. La artista, que recientemente bautizó a su comunidad de seguidores como "Culuders", logra una conexión única basada en el humor autorreferencial y situaciones de la vida cotidiana.

Venta de entradas

Dada la alta demanda que suelen tener sus presentaciones, se recomienda adquirir los tickets con antelación. Los mismos se encuentran disponibles a través de:

  • Online: En el sitio web weepas.ar.

  • Presencial: En la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

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