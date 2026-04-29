Connie Ballarini llega a Corrientes y se presentará en el Teatro Juan de Vera

La comediante, actriz y creadora de contenido Connie Ballarini se presentará en el Teatro Oficial Juan de Vera el próximo domingo 4 de octubre a las 20:00.
El espectáculo, apto para mayores de 18 años, promete una velada cargada de ironía y risas, bajo el sello de la artista.
Trayectoria y éxito internacional
Connie no solo es una estrella de las redes sociales, donde acumula millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube; también cuenta con una sólida carrera en medios tradicionales:
-
Participó en tres especiales para Comedy Central y en programas como "La culpa es de Colón" y "Drunk History".
-
Fue parte del fenómeno "Las Chicas de la Culpa", agotando funciones en el mítico Gran Rex.
-
Su "Tour 2026" es la continuación de una expansión internacional que ya la llevó a escenarios de Madrid, Barcelona, México y diversos países de Latinoamérica.
El fenómeno de los "Culuders"
El show de Ballarini se caracteriza por su constante evolución y la mezcla de stand up con diálogos interactivos con el público. La artista, que recientemente bautizó a su comunidad de seguidores como "Culuders", logra una conexión única basada en el humor autorreferencial y situaciones de la vida cotidiana.
Venta de entradas
Dada la alta demanda que suelen tener sus presentaciones, se recomienda adquirir los tickets con antelación. Los mismos se encuentran disponibles a través de:
-
Online: En el sitio web weepas.ar.
-
Presencial: En la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.