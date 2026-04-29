El comentario de Brian Sarmiento sobre la sexualidad de Danelik que desató polémica

Brian Sarmiento ya quedó fuera de Gran Hermano Generación Dorada, pero su paso por la casa sigue dando que hablar, especialmente por el vínculo que construyó con Danelik, una de las participantes con las que generó mayor cercanía durante la convivencia.

Desde las primeras semanas, ambos mostraron una conexión especial que fue creciendo con el correr del juego. Él se convirtió en una figura de contención para la influencer tucumana en varios momentos sensibles, mientras que ella encontró en Brian un apoyo importante dentro del encierro. La despedida entre los dos no pasó desapercibida: hubo llanto, abrazos extensos y un beso que dejó en claro la intensidad de la relación.

Luego de su eliminación, el exfutbolista participó del stream de Santiago del Moro, La Cumbre, donde repasó su experiencia dentro del reality y habló de ese vínculo que tanto llamó la atención entre los seguidores del programa.

En medio de la charla, una frase suya fue la que terminó generando controversia y abrió un fuerte debate en redes sociales. “Se maquillaba ella y era una chica, se levantaba y me hipnotizaba”, comentó Brian al recordar su convivencia con Danelik.



Más adelante, cuando le preguntaron si existió la posibilidad de avanzar íntimamente dentro de la casa, respondió: “Pero ella me dijo que por respeto a su familia no iba a hacer nada”.

Las repercusiones no tardaron en llegar y muchos usuarios comenzaron a debatir el sentido de sus palabras. Además, parte de las críticas también se dirigieron a Laura Ubfal, a quien algunos señalaron por la forma en que interpretó el comentario y por haber llevado el tema a otro nivel de discusión.



En X aparecieron posturas totalmente opuestas. Algunos defendieron a Brian y aseguraron que sus dichos fueron sacados de contexto, mientras que otros consideraron que el comentario fue desafortunado y lo cuestionaron con dureza.

“Se entiende, Laurita, que quiso decir que él no hacía diferencia o no discriminaba; la trataron de homofóbico a un tipo que andaba con una chica trans. Son muy literales”, escribió un usuario. En cambio, otro respondió: “Es homofóbico, y es transfóbico también”.

Así, una simple declaración terminó convirtiéndose en una nueva polémica alrededor de Gran Hermano, donde cada palabra sigue generando repercusión incluso fuera de la casa.

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