Nicolás Hinojosa trae a Corrientes su show sobre psicología, teatro y música en vivo

El psicólogo y doctor en psicología, Nicolás Hinojosa, presentará en Corrientes el próximo 28 de mayo su evento titulado “Manipulación y dependencia”, una experiencia que combina psicología, teatro y música en vivo para abordar las complejidades de los vínculos humanos y la salud mental contemporánea.

La cita tendrá lugar en el Auditorio Julián Zini (Blas Benjamín de la Vega 1699) a partir de las 21. El show está diseñado para traducir conceptos complejos de la psicología sistémica a un lenguaje cotidiano, permitiendo que el público reflexione sobre sus propias relaciones sin la necesidad de manejar tecnicismos profesionales.

Vínculos, patrones y dependencia emocional

Según explicó Hinojosa, la perspectiva sistémica es clave para comprender cómo se construyen las interacciones y por qué, en muchas ocasiones, las personas tienden a repetir patrones dañinos en su vida diaria. “Todos podemos ser manipuladores o manipulados en distintos grados”, advirtió el especialista al programa Agendalo TV, poniendo el foco en la delgada línea que separa una relación sana de una marcada por la dependencia.

El evento propone una dinámica de interacción directa con el escenario, donde el público podrá participar activamente. Acompañado por música en vivo, se abordarán situaciones reales sobre:

Dependencia emocional y sus señales de alerta.

Identificación de vínculos tóxicos .

Procesos de toma de decisiones en la pareja.

Entradas y beneficios

La organización confirmó que el evento está dirigido a un público amplio, desde familias hasta parejas y grupos de amigos interesados en la temática del bienestar emocional. Las entradas están disponibles de manera exclusiva y anticipada a través de la plataforma weepas.ar.

En cuanto a las promociones, se anunció un descuento del 20% y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco de Corrientes para socios del PBS, estudiantes universitarios y pacientes de la licenciada Aranza Vallejos Yunes.