"Hacer patria desde el trabajo": el mensaje de Claudio Polich en el Día del Himno

La ciudad de Corrientes celebró este lunes 11 de mayo el Día del Himno Nacional Argentino. El acto, desarrollado frente a una nutrida concurrencia de autoridades y vecinos, fue presidido por el intendente Claudio Polich, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, legisladores y representantes de las fuerzas armadas.

La ejecución de las estrofas de la canción patria estuvo a cargo de la Banda del Ejército Argentino, acompañada por la voz de un tenor integrante del Coro Municipal, cuya interpretación fue calificada por el intendente como "un puente entre la historia y el presente".

La ceremonia marcó además el inicio formal del cronograma de celebraciones del Mes de Mayo en la capital correntina.

La historia como estímulo para la actualidad

Durante su discurso, Polich instó a la sociedad a no observar las fechas patrias como sucesos distantes o estáticos. “Debemos reforzar el sentido de identidad y pertenencia. Muchas veces tendemos a pensar que la historia no tiene gravitancia sobre las cuestiones actuales, pero eso no es así”, explicó el jefe comunal.

Para el intendente, el Himno Nacional encierra conceptos e ideas de absoluta vigencia. “Hay que buscar ahí el estímulo y la motivación necesaria para producir los hechos que deben producirse en la actualidad. En cada estrofa hay inspiración para trabajar con responsabilidad y patriotismo”, subrayó.

Hacer patria fuera de la cancha

Uno de los puntos más destacados de la reflexión de Polich fue la comparación de los símbolos nacionales con el fervor que despiertan en contextos deportivos. “Ahora que empezamos a hablar del Mundial, parece que la camiseta y el himno tienen otra relevancia. Pero lo que tenemos que hacer es tenerlos presentes siempre”, enfatizó.

En ese sentido, el jefe comunal trazó una definición clara sobre el civismo moderno: “No se hace patria solamente desde el deporte; se hace patria desde el trabajo, el estudio y el sacrificio cotidiano”.

Como cierre de su mensaje, Polich apeló a una analogía sonora que sorprendió a los presentes. Mientras hablaba, el ruido de una herramienta de construcción se filtraba desde una obra cercana.

“Recién se escuchaba una moladora funcionando y pensé: ‘Qué buena música de fondo’. Ojalá esa sea siempre la música de nuestros actos, porque eso quiere decir que hay gente trabajando y produciendo. Ese es el camino para coronarnos de gloria”, concluyó.