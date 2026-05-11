Semana de challengers para los tenistas correntinos

Los tenistas correntinos tendrán actividad esta semana en el ATP Challenger Tour. Lautaro Midón jugará en Portugal, en la semana previa a disputar la clasificación de Roland Garros, en tanto que Carlos María Zárate e Ignacio Monzón (foto) se presentaron en la provincia de Córdoba.

Midón (216º en el ránking de la ATP) viajó a Europa para disputar varios torneos. La primera competencia será el Oeiras Open 4, un certamen de categoría 100, que se juega en canchas de polvo de ladrillo del Complexo de Tenis do Jamor en Portugal.

El correntino ingresó como alternativo y en la primera ronda se medirá con el chileno Cristian Garín (104º y primer preclasificado). El partido, primero en el historial entre los sudamericanos, se jugará este martes.

El certamen en suelo portugués marcará el regreso al circuito del correntino de 22 años, en tanto que la próxima semana será parte de la clasificación a Roland Garros 2026.

Midón estuvo compitiendo en Brasil durante los primeros días del pasado mes. Al asegurarse su lugar en la qualy del torneo francés, optó por entrenar y se alejó de los torneos.

En el Córdoba Lawn Tenis Club se disputa el AAT Challenger IEB y allí se presentaron dos correntinos: Zárate y Monzón.

Por la primera ronda del certamen de categoría 50 que se juega sobre polvo de ladrillo, Zárate (446º) perdió este lunes frente a Valerio Aboian (467º) 6-4 y 6-1.

En tanto que Monzón (688º) superó la clasificación y este martes enfrentará por la primera ronda a Nicolás Kicker (370º). El correntino ingresó directamente a la segunda ronda de la qualy donde este lunes derrotó al brasileño Nicolás Zanellato (805º) por 6-3 y 6-2.