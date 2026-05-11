Llegó el Hot Sale a Tienda Más BanCo: hasta 24 cuotas sin interés y sorteos imperdibles

El Banco de Corrientes puso en marcha el Hot Sale 2026 en Tienda Más BanCo, su plataforma de e-commerce, con una propuesta que combina financiación, descuentos y sorteos exclusivos para sus clientes.

Desde este lunes 11 y hasta el miércoles 13 de mayo, la tienda ofrece una amplia variedad de productos con hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, además de envíos gratis en productos seleccionados, en el marco del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Con miles de productos disponibles, el Hot Sale incluye oportunidades en rubros como tecnología, electrodomésticos, hogar, indumentaria, deporte, salud, belleza y juguetería, con opciones para planificar compras y acceder a mejores condiciones de pago.

A su vez, los clientes pueden potenciar el ahorro utilizando los puntos acumulados por consumos con sus tarjetas de crédito, una alternativa que permite reducir el costo final de cada compra durante el evento.

El Hot Sale permanecerá activo hasta el miércoles 13 a las 23:59, consolidándose como una ventana clave para aprovechar promociones especiales dentro del ecosistema digital del Banco de Corrientes. También quienes aún no sean clientes pueden sumarse: la tienda permite explorar los productos y gestionar el alta de forma online para comenzar a operar en pocos pasos.

Comprando participás por premios imperdibles

Como parte de la propuesta, el Banco de Corrientes lanzó un sorteo especial en la previa del Mundial, que se extenderá hasta el 7 de junio inclusive.

Por cada compra de $100.000 o más, los clientes suman una chance para participar por dos televisores Samsung de 65 pulgadas o camisetas oficiales de la Selección Argentina, agregando un incentivo extra a cada compra. Para aprovechar todas las promociones, los usuarios deben ingresar a www.tiendamasbanco.com.ar con su usuario de Más BanCo o Banca Web.

Los medios de pago habilitados son: tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, tarjeta de débito Visa y pagos con QR a través de MODO.