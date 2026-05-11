El Regional NEA 2026 dará inicio el 23 mayo

La 26º edición del Torneo Regional NEA de rugby se pondrá en marcha el próximo sábado 23 de mayo. El certamen volverá a contar con la participación de 10 equipos pero se cambió el formato de juego.

Todavía queda una plaza por cubrir y una vez que concluya el Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se le podrá nombre a los cruces ya estipulados en el fixture.

Para el Regional NEA 2026 cada unión debió jugar un clasificatorio. En Misiones, Capri le ganó la final a Tacurú, y en Formosa Aguará se llevó el certamen. Los representantes del Paraguay serán San José y Curda, campeón y sub campeón del campeonato 2025.

En la Urne queda una fecha por disputarse (se jugará este fin de semana) y una plaza por cubrir. El próximo fin de semana, Sixty (6 puntos) recibirá a Pay Ubre (5) de Mercedes y de allí saldrá el sexto clasificado.

También queda por resolver las ubicaciones finales para completar las casillas en el fixture del Regional. Los equipos que ya están clasificados son Taraguy (27 puntos), Curne (23), San Patricio (21), Aranduroga (17) y Regatas (17). Ya sin chances de clasificar quedó Uncaus (0) de Sáenz Peña.

Para el 2026, el Regional NEA tendrá una primera fase donde jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales (7 de noviembre) y de allí saldrán los finalistas (14 de noviembre). Este diagrama marca una diferencia respecto a los últimos años donde habían dos grupos y se disputaban cuartos de final.

El fixture dado a conocer por la Unión de Rugby del Nordeste, indica que en la primera fecha será de esta forma:

Urne 1 vs. Aguará

Urne 2 vs. Capri

Urne 3 vs. Urne 6

San José vs. Urne 5

Curda vs. Urne 4