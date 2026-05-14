Corrientes: cayó un "albañil narco" que vendía cocaína en una obra en construcción

La Policía de Corrientes detuvo al principal sospechoso de una causa por narcomenudeo vinculada a la venta de cocaína en una obra en construcción de Curuzú Cuatiá. El procedimiento estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal.

El detenido de 45 años fue localizado el martes mientras circulaba en un automóvil, que también fue incautado. Estaba prófugo desde el lunes, después que se realizó un allanamiento en una obra ubicada sobre la calle Saavedra al 1600.

El allanamiento previo

En el operativo del lunes, los policías habían secuestrado 19 dosis de cocaína y una motocicleta Honda XR. Según la investigación, el detenido cumplía tareas como encargado de albañilería en la obra y también habría utilizado el lugar como punto de venta de estupefacientes.

La causa se enmarca en una investigación por narcomenudeo que continúa bajo intervención judicial.