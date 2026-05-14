Regatas obligado al triunfo: Ferro ganó el tercer partido y puso la serie a su favor

En el tercer capítulo de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol, Regatas Corrientes sufrió una derrota por 90 a 75 frente a Ferrocarril Oeste.

El encuentro en el estadio Héctor Etchart comenzó con un Ferro más punzante. En el cuarto inicial, el local logró establecer una diferencia de ocho puntos gracias a una circulación de bola fluida y una alta efectividad en sus lanzamientos. Regatas intentó ajustar las tuercas en el segundo período, endureciendo la defensa para recortar la brecha y volver a ponerse a tiro.

Sin embargo, la aparición estelar de Emiliano Lezcano, quien anotó 22 de sus 29 puntos totales en la primera mitad, le permitió a los de Caballito irse al descanso largo con una ventaja de 40-33, dejando al conjunto correntino con la tarea de remontar en el complemento.

Superioridad verdolaga en el segundo tiempo

Tras el paso por los vestuarios, la historia se complicó para el equipo "Remero".

Ferro impuso su estilo de juego rápido y dinámico, logrando estirar la diferencia hasta los 20 puntos.

Regatas, por su parte, se vio estancado en ofensiva y le costó horrores hacer pie en un terreno que se volvió hostil.

El esfuerzo de los dirigidos por la ribera correntina no fue suficiente para frenar el envión de Oeste, que terminó cerrando el partido con un contundente 90 a 75.

Además de su aporte goleador, Lezcano sumó 5 rebotes, consolidándose como el jugador del encuentro.

Todo o nada el próximo viernes

Con este resultado, la serie quedó 2-1 a favor de Ferro, dejando a Regatas en una situación de máxima presión.