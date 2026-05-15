Claudio Polich entregó el Fiat Mobi del sorteo de Acor: "Va a manos de quien lo necesita"

La Municipalidad de Corrientes concretó este viernes la entrega del automóvil 0 kilómetro sorteado entre los contribuyentes cumplidores. El intendente Claudio Polich encabezó la ceremonia en la plazoleta Casco, contigua al Palacio Municipal, donde otorgó las llaves de un Fiat Mobi a Natalia Elizabeth Banega, vecina del barrio Mil Viviendas.

La adjudicación forma parte de los incentivos impulsados por la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) para quienes se adhirieron al sistema de Pago Anual Anticipado 2026. Del encuentro participaron también el secretario de Hacienda, Jorge Suaid, y el titular de Acor, Ernesto Calvano, junto a funcionarios del gabinete comunal y concejales.

Un premio con impacto familiar

Durante la entrega, el intendente Polich expresó su satisfacción por el destino del premio. “Para el Municipio es una gran satisfacción poder entregar un premio de estas características a una vecina de las Mil Viviendas, mamá de cuatro chicos y que no tenía auto propio. Es una alegría que vaya justo a manos de quien lo necesita”, remarcó el jefe comunal.

Polich aprovechó la oportunidad para ligar el cumplimiento tributario con la gestión de la infraestructura pública. “Si la gente paga sus impuestos, nosotros vamos a poder seguir brindando servicios, y en la medida en que más contribuyentes paguen, los servicios van a ser de mayor calidad. Tenemos que retribuir ese esfuerzo con un trabajo responsable y a destajo”, afirmó.

Descuentos y la facilidad del pago digital

El programa de Acor implementado para este ciclo lectivo fiscal ofreció beneficios económicos reales para los adherentes, con descuentos de hasta un 43% en el Impuesto Automotor y hasta un 28% en el Impuesto Inmobiliario. Quienes alcanzaron el estado de regularidad ingresaron de forma automática al sorteo, que fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de la comuna.

“A veces uno no cree o no confía, pero se ha realizado: estoy contenta con el beneficio”, manifestó Natalia Banega, tras recibir el vehículo con toda la documentación lista para circular.

La ganadora relató que siguió el sorteo desde su hogar junto a su esposo y destacó la modernización de los canales de atención: “Nosotros pagamos todos los años; antes íbamos a la sede de Acor, pero este año se nos hizo más fácil de pagar de forma online”.

Previsibilidad presupuestaria

Desde el área económica del Municipio resaltaron que la respuesta de los vecinos bajo esta modalidad otorga un flujo de caja clave para el inicio del año. El secretario de Hacienda, Jorge Suaid, explicó que el Pago Anual Anticipado aporta previsión en cuanto a los recursos y una buena planificación para el Ejecutivo.

“La ciudad es amplia y requiere la prestación de más y mejores servicios. Con la previsión que nos permite esta recaudación, podemos organizarnos para que la cobertura urbana llegue a más áreas de la ciudad en las mejores condiciones posibles”, concluyó el funcionario.