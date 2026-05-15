Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López a la puerta de La Red: "Lo están apretando"

Ignacio Malcorra, futbolista de Club Atlético Independiente, protagonizó este viernes un fuerte cruce con el periodista Gustavo López en la puerta de Radio La Red, luego de las críticas que el conductor había realizado sobre su rendimiento tras la eliminación del equipo en los playoffs del Torneo Apertura.

Según pudo reconstruirse, Malcorra se dirigió a Gorriti 5554, en Capital Federal, y esperó en doble fila la salida del conductor de López 910, que se emite de lunes a viernes de 12 a 14. Cuando vio que el periodista se retiraba en su auto, el jugador lo increpó: "Me podés decir que soy un burro pero que nunca voy para atrás".

La situación generó momentos de tensión y obligó a la intervención inmediata compañeros de la emisora, que salieron para evitar que el episodio pasara a mayores, y de un trabajador de la seguridad privada del lugar.

Testigo en vivo del hecho fue Marcelo Palacios, que estaba al aire y relató lo sucedido. Según trascendió, hubo gritos y una fuerte discusión cara a cara, aunque no habría escalado a los golpes por la rápida intervención de los compañeros de López, especialmente del periodista Daniel Baretto.

"No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa", le habría increpado el futbolista. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

El conflicto se originó a partir de los cuestionamientos públicos que López venía realizando sobre el nivel futbolístico de Malcorra en Independiente, especialmente tras la derrota con Rosario Central, el ex club del jugador.

"Malcorra faltaba que festeje con Central, porque lo vi después en los videos saludando a los jugadores, no en la cancha, pero después con Marco Ruben. A ver, no estoy en el cuerpo de Malcorra pero me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente...", expresó en su programa de radio, en relación al mano a mano en el que definió suave y la pelota se acobijó mansa en las manos de Jeremías Ledesma.

Malcorra tiene 38 años pero apenas cuatros meses como jugador de uno de los clubes grandes de Argentina. Después de armar su carrera profesional en México, volvió al país en 2021 para pasar un año en Lanús hasta desembarcar en Rosario Central, donde se convirtió en figura y captó la atención de Independiente. Y, claro, también adquirió una exposición nacional a la que quizás no estaba acostumbrado.

De hecho, esta semana usó sus redes sociales para defenderse de las críticas. "Loco me pueden tratar de perro, de lo que quieran... Pero de ir para atrás NUNCA", escribió el mediocampista con una imagen de la jugada acompañando la publicación. Y explicó la situación: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Avalos), cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal (era arrancarle la cabeza al arquero)".

Asimismo, Malcorra agregó: "Yo elegí venir a este club gigante para poder ganar algo. Perdón por el resultado y por no poder seguir avanzando".

Clarín