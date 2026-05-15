Gran feria en la Escuela 9 “Gustavo Solano Gómez”

La Escuela 9 “Gustavo Solano Gómez” de Corrientes llevará adelante una gran feria solidaria el próximo 22 de mayo, en el horario de 8.30 a 17, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar el escenario de sus actos con la compra de un telón, entre otros objetivos.

La actividad se desarrollará en la sede ubicada en calle Blas Benjamín de la Vega 1771 y contará con una amplia variedad de propuestas para toda la comunidad.

Entre ellas habrá feria americana, venta de ropa interior, maquillaje, perfumería, gastronomía, cosmética capilar, bazar y blanquería.

Desde la institución señalaron que el dinero recaudado será destinado principalmente a la compra de un telón para el escenario donde se realizan actos escolares, además de cubrir distintos gastos de mantenimiento edilicio.

La comunidad educativa invitó a vecinos y familias a participar de la jornada, colaborar con la escuela y disfrutar de una propuesta pensada para compartir y ayudar al crecimiento de la institución.