Corrientes: un auto impactó contra un chancho salvaje sobre la Ruta 123

Un auto impactó contra un chancho salvaje en inmediaciones de la localidad correntina de Mercedes. El accidente de tránsito se registró el jueves por la noche sobre la Ruta Nacional 123.

El vehículo involucrado fue un Toyota Corolla que, tras chocar con el animal, perdió el control y terminó al costado del camino. En el auto viajaban dos personas que fueron asistidas por la Unidad del 107 y luego trasladadas de manera preventiva a un centro de salud.

Recomiendan circular con precaución

Desde los Bomberos Voluntarios de Mercedes solicitaron extremar las medidas de seguridad al transitar por rutas de la zona. Además, remarcaron la importancia de conducir con mayor precaución durante la noche o en sectores con presencia de animales sueltos.

Con información de Minuto Mercedes.