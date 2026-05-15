Fito Páez anuncia su gira argentina 2026: el 7 de noviembre en Corrientes

Fito Páez abre un nuevo capítulo en su recorrido artístico y anuncia las primeras fechas de su esperada gira por el país, en el marco del Sale el Sol Tour 2026, el proyecto que marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera.
El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez.
Cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.
Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas. Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.
Las presentaciones recientes en el Movistar Arena dejaron entrever el pulso de esta nueva etapa: un show intenso y emotivo, con un repertorio que cruza distintas épocas de su obra y una puesta, a cargo de Sergio Lacroix, que potencia cada
momento sin perder la esencia.
Algo similar ocurrió en Neuquén y Mendoza los días 15 y 17 de abril, respectivamente, en el par de shows que ofició de ceremonia inaugural para esta gira federal y rutera que prepara Fito.
Sin adelantar demasiado, lo que sucede en escena confirma que se trata de una experiencia pensada en cada detalle, donde la conexión con el público vuelve a ocupar un lugar central.
En ese marco, la gira argentina asume también un propósito profundamente federal: llevar esta nueva propuesta a distintos puntos del país, reforzando el vínculo histórico de Fito con su audiencia más allá de Buenos Aires. Cada ciudad se vuelve así parte de una misma narrativa, donde las canciones funcionan como punto de encuentro y celebración colectiva.
Tras una serie de funciones consagratorias en la capital, y con los recientes shows en Mendoza y Neuquén como antesala de lo que se viene, el regreso a las rutas argentinas promete justamente eso: un reencuentro amplio, diverso y cercano, donde la música, la poesía y la emoción vuelven a desplegarse en todo el territorio.
Más que una gira, esta etapa del rosarino es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Paez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.
SALE EL SOL TOUR 2026:
FEBRERO
08/02 –Festival Int. de Peñas, Villa María
15/02- Festival Cosquín Rock, Córdoba
MARZO
10/03- Sinfónico, Teatro El Circular, Rosario SOLD OUT
11/03- Piano Solo, Teatro Astengo, Rosario SOLD OUT
13/03- Novela, Teatro El Circular, Rosario SOLD OUT
15/03- Monumental La Bandera, Rosario
19/03- Movistar Arena, Buenos Aires SOLD OUT
20/03- Movistar Arena, Buenos Aires SOLD OUT
ABRIL
10/04- Movistar Arena, Buenos Aires SOLD OUT
15/04- Ruca Che, Neuquén
17/04- Arena Maipú, Mendoza SOLD OUT
PRÓXIMAS FECHAS:
MAYO
15/05 – Antel Arena, Montevideo, Uruguay ÚLTIMAS ENTRADAS
20/05 – Movistar Arena, Buenos Aires ÚLTIMAS ENTRADAS
JUNIO
05/06 – Arena Cañaveralejo, Cali, Colombia
06/06 – Plaza de Toros, Manizales, Colombia
09/06 – La Macarena, Medellín, Colombia
12/06 – Movistar Arena, Bogotá, Colombia
OCTUBRE
01/10 – Predio FISA, Bahía Blanca
03/10 – Polideportivo, Mar del Plata
09/10 – Estadio Delmi, Salta
11/10 – Club C. CBA, Tucumán
16/10 – Plaza de la Música, Córdoba
31/10 – Estadio Único, La Plata
NOVIEMBRE
05/11 – Polideportivo Santa María, Posadas
07/11 – Anfiteatro Cocomarola, Corrientes
28/11 – Estación Belgrano, Santa Fe
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