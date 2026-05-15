Plus extraordinario para municipales: así es el cronograma de pago en Corrientes

El plus extraordinario a municipales comenzará a pagarse este martes 19 de mayo en Corrientes. El cronograma se extenderá hasta el jueves 21 con distintas modalidades de cobro.

Los trabajadores de planta, contratados y agentes neike bancarizados recibirán el depósito el martes 19 en sus cuentas bancarias habilitadas. Los fondos estarán disponibles para retirar mediante cajeros automáticos

Los trabajadores neike no bancarizados cobrarán según terminación de DNI en la Caja Municipal de Préstamos. Deberán presentarse en la sede de Brasil 1269, con atención de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

Cronograma de pago

Martes 19: 0, 1 y 2

Miércoles 20: 3, 4, 5 y 6

Jueves 21: 7, 8 y 9

El mismo cronograma seguirán los agentes neike bancarizados sin tarjeta de débito, pero deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826).