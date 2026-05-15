Fin de semana en Corrientes: agenda de actividades gratuitas con deporte y cultura

El fin de semana en Corrientes estará marcado por actividades culturales y deportivas bajo una propuesta de vida saludable impulsada por la Municipalidad. La agenda se desarrollará entre este viernes 15 y el domingo 17 de mayo en distintos espacios públicos.

La iniciativa busca fortalecer el uso de plazas, playas y paseos urbanos como lugares de encuentro. También apunta a promover la integración social a través de propuestas gratuitas para todas las edades.

Desde el municipio indicaron que el programa incluye deporte, cultura, turismo y emprendedurismo. La planificación es coordinada por la gestión del intendente Claudio Polich en distintos barrios de la capital.

Actividades deportivas y recreativas

El cronograma comenzará el viernes con gimnasia funcional gratuita en plazas y espacios costeros. Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad en horario matutino.

Ese mismo día continuará la Feria de Artesanos en la plaza Cabral. Durante el sábado y domingo se trasladará a la Costanera Juan Pablo II.

El sábado incluirá competencias deportivas como tenis de mesa para adultos mayores en el Club de Regatas Corrientes. La jornada forma parte de los Juegos Correntinos clasificatorios.

También se realizará una jornada ambiental en el barrio Doctor Montaña con limpieza de costas. La actividad promoverá el cuidado del ambiente con participación comunitaria.

Durante la tarde, se disputará la “Copa Ñande Ajedrez”, torneo que tendrá lugar en la Sociedad Española, mientras que desde las 16 se desarrollarán las tradicionales Maratones Barriales de 2 y 6 kilómetros en la plaza Joaquín Madariaga del barrio Laguna Brava.

Motos, figuritas y Peña de la Ciudad

El domingo se desarrollará el encuentro motociclista Distinguished Gentleman’s Ride. Participarán más de 300 motos provenientes de distintas provincias del NEA.

Por la tarde se realizará un intercambio de figuritas del Mundial en la Costanera. La actividad incluirá sorteos y propuestas recreativas gratuitas.

También habrá circuitos turísticos guiados, clases de zumba y actividades deportivas en playas Arazaty II y Molina Punta. Las propuestas se extenderán hasta la noche.

El cierre estará a cargo de la Peña de la Ciudad en la rotonda Poncho Verde. El evento reunirá música y danza con entrada libre y gratuita. Además, el evento podrá seguirse en vivo a través de YouTube en el canal oficial de la Municipalidad de Corrientes